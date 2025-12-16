Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình Ukraine cận kề chưa từng thấy

Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình Ukraine đang rất gần, sau các cuộc đàm phán giữa Washington với Kiev và châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 cho biết ông đã có những trao đổi "rất dài và tốt đẹp" với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo NATO, châu Âu.

"Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất công việc", ông trả lời khi được hỏi về các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Berlin, Đức. "Chúng tôi đã có nhiều trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi nghĩ chúng tôi đang cận kề thỏa thuận hơn bao giờ hết và hãy chờ xem có thể đạt được điều gì".

Khi được hỏi có phải ông vừa nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin hay không, Tổng thống Trump phản hồi "đúng là vậy", nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Tổng thống Mỹ ám chỉ để đổi lấy các đảm bảo an ninh, Ukraine phải chấp nhận trao cho Nga những khu vực Kiev còn kiểm soát ở vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Ông cho biết châu Âu "sẽ đóng vai trò quan trọng" trong bất kỳ đảm bảo an ninh nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 15/12. Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ và Ukraine ngày 14-15/12 đàm phán về kế hoạch hòa bình tại Đức, với sự tham gia của các quan chức châu Âu. Washington và Kiev đều mô tả các cuộc gặp diễn ra tích cực.

Một quan chức Mỹ cho biết trong thỏa thuận được thảo luận, Ukraine sẽ nhận các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 Hiệp ước NATO. Điều khoản này quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.

Một quan chức Mỹ khác nói Nga sẽ không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và Tổng thống Trump muốn ngăn Nga tiến xa hơn nữa về phía tây. Đại diện các bên dự kiến gặp tại Mỹ vào cuối tuần để tiếp tục thảo luận.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ tại cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo châu Âu tỏ ra thận trọng trước những tuyên bố từ phía Mỹ. "Kể từ khi chiến sự bùng phát, đây là lần đầu tiên một lệnh ngừng bắn có triển vọng thành hiện thực", Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên X.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả đây là lần đầu ông cảm nhận mọi người "thực sự cư xử như đồng minh", trong khi người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết vấn đề đảm bảo an ninh đã "rõ ràng và đáng tin cậy hơn".

"Vẫn còn nhiều câu hỏi khó giải đáp, như vấn đề lãnh thổ và Nga có thực sự muốn hòa bình hay không", ông Kristersson nói.

Tổng thống Zelensky nói nhượng bộ lãnh thổ là vấn đề "đau đớn" với Ukraine, nhưng ông tin Mỹ sẽ giúp nước này tìm ra biện pháp hòa giải.

Nga chưa lên tiếng về các diễn biến. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết Moskva đang chờ được Washington cập nhật nội dung các cuộc gặp ở Đức.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)