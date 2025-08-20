Ông Trump: 'Thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine sẽ giúp tôi được lên thiên đường'

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine sẽ giúp ông "tăng cơ hội lên thiên đường", đùa rằng cơ hội của ông hiện rất thấp.

"Tôi muốn chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine. Người dân Mỹ, binh sĩ Mỹ không thiệt mạng, mà đó là người Nga và Ukraine, chủ yếu là binh lính. Một số thiệt mạng khi tên lửa đánh nhầm vị trí hoặc rơi xuống các thành phố", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

"Nếu có thể cứu 7.000 người mỗi tuần khỏi cái chết, đây là một điều tốt đẹp. Tôi muốn lên thiên đường nếu có thể. Nghe nói tình hình của tôi không ổn", ông Trump đùa. "Dường như tôi đang ở dưới đáy. Nếu tôi có thể lên thiên đường, đây sẽ là một trong những lý do".

Trong cuộc họp báo ngày 19/8, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bà tin rằng Tổng thống Trump nghiêm túc với bình luận về vấn đề Ukraine. "Tổng thống Trump muốn lên thiên đường. Tôi cũng hy vọng tất cả chúng ta, những người có mặt trong căn phòng này, được lên thiên đường", bà nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Tổng thống Trump từng cho biết ông muốn chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine trong nỗ lực giành giải Nobel hòa bình. Ông tuyên bố đã chấm dứt 6 cuộc xung đột, trong đó có chiến sự Iran - Israel, Armenia - Azerbaijan, CHDC Congo - Rwanda, Ấn Độ - Pakistan, giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan và căng thẳng Serbia - Kosovo.

Sau vụ ám sát hụt tháng 7/2024, ông Trump ngày càng thể hiện là một người sùng đạo. Trong lễ nhậm chức đầu năm nay, ông cho biết "tôi đã được Chúa cứu mạng để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết sẽ có một hình thức đảm bảo an ninh nào đó cho Ukraine, song không tiết lộ chi tiết ngoài việc châu Âu có thể phải gánh vác điều này. "Không thể là NATO, bởi vì điều này sẽ không bao giờ xảy ra", ông nói.

Ông Trump cũng đề cập khả năng Ukraine phải nhượng bộ một số vùng đất trong thỏa thuận hòa bình cuối cùng, song điều này sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi hy vọng Tổng thống Putin sẽ hành xử đúng mực, nếu không tình hình sẽ trở nên rất phức tạp", ông Trump nói. "Tôi hy vọng Tổng thống Zelensky sẽ làm những điều cần thiết, ông ấy cũng phải linh hoạt. Mọi chuyện đang rất hỗn loạn".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Hill, AP)