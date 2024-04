Ông Trump thách thức ông Biden tranh luận 'ở bất cứ đâu'

Cựu tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với Tổng thống Joe Biden "ở bất cứ đâu", kể cả tòa án hay Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/4 trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh Sirius XM rằng ông sẵn sàng "vui vẻ tranh luận" với cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden vẫn chưa có dự tính về thời điểm và địa điểm hai người gặp nhau tranh luận.

Đội ngũ của ông Trump đã nhanh chóng phản ứng sau khi Tổng thống Biden công khai đồng ý tranh luận. Chris LaCivita, cố vấn tranh cử cấp cao cho Trump, lập tức đăng trên mạng xã hội X thông điệp: "Được rồi, hãy đặt lịch thôi".

Vài tiếng sau, Tổng thống Trump bắt đầu đăng hàng loạt bình luận trên mạng xã hội Truth Social nhắm vào ông Biden.

Cựu tổng thống Mỹ cho rằng người kế nhiệm "không nói thật lòng", nhưng ông đề xuất tranh luận trong các tối 29-30/4 và 1/5 khi ông đến Michigan vận động tranh cử.

Trong một đăng tải khác, Trump bày tỏ bức xúc về vụ kiện chi tiền bịt miệng ở New York "thực chất là can thiệp bầu cử chống lại đối thủ chính trị như cuộc săn phù thủy". Ông cáo buộc phe Dân chủ đứng sau cuộc chiến pháp lý và thách đấu với ông Biden ở New York, "ngay tại tòa án, trước ống kính truyền hình quốc gia".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan ở New York ngày 22/4. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Cứ thông báo địa điểm rõ ràng. Tôi có thể tranh luận cả ở Nhà Trắng. Nếu làm ở đấy thì thoải mái quá", ông Trump lặp lại thông điệp khiêu chiến với Tông thống Biden khi rời New York vào chiều 26/4.

Đến thời điểm này, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden vẫn từ chối cam kết tham gia bất kỳ buổi tranh luận công khai nào với ông Trump, vốn là truyền thống mỗi mùa bầu cử Mỹ kể từ năm 1976. Tổng thống Biden hồi tháng 3 bình luận mọi quyết định tranh luận sẽ được cân nhắc "dựa trên cách hành xử" của cựu tổng thống.

Ông Trump không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua.

Tổ chức Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) đã lên lịch tổ chức ba sự kiện tranh luận giữa các ứng viên, gồm các ngày 16/9 tại Texas, 1/10 tại Virginia và 9/10 tại Utah. Hàng chục hãng truyền thông Mỹ đã gửi thư đề nghị ông Trump và ông Biden cam kết tham gia các buổi tranh luận.

Ông Trump từng chỉ trích CPD "thiên vị" ông Biden, khi hai người tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch Covid-19. Sau vòng tranh luận thứ hai, ông Trump phát hiện mắc Covid-19 và ông Biden tuyên bố không muốn có thêm bất kỳ buổi tranh luận trực tiếp nào nữa với đối phương.

Thanh Danh (Theo AFP, AP)