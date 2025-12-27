Ông Trump: Ông Zelensky sẽ không có gì nếu tôi chưa đồng ý

Tổng thống Trump hy vọng cuộc gặp người đồng cấp Zelensky sẽ diễn ra hiệu quả, song cho biết Ukraine sẽ không có gì nếu ông chưa chấp thuận.

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Politico công bố ngày 26/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra chưa mặn mà và không vội vã ủng hộ đề xuất hòa bình 20 điểm được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra. "Ông ấy sẽ không có gì cho đến khi tôi chấp thuận. Do đó chúng ta sẽ xem ông ấy có gì", Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, ông Trump tin rằng cuộc gặp người đồng cấp Ukraine cuối tuần này sẽ hiệu quả. "Tôi nghĩ mọi chuyện với ông Zelensky sẽ tốt đẹp. Tôi cũng cho rằng mọi chuyện với Tổng thống Vladimir Putin sẽ tốt đẹp, tôi hy vọng sẽ sớm nói chuyện với ông ấy", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AP

Bình luận được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ phải thuyết phục được Tổng thống Trump rằng họ đã đưa ra những nhượng bộ đủ để ông hài lòng. Ông Trump đã nhiều lần gây sức ép nhằm buộc Ukraine từ bỏ những yêu cầu về điều kiện ngừng bắn và thường xuyên tỏ ra mất kiên nhẫn trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Zelensky sẽ gặp Tổng thống Trump tại bang Florida vào ngày 28/12 để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự. Cuộc gặp diễn ra sau khi Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm sau vòng đàm phán mới nhất.

Dự thảo do ông Zelensky công bố hôm 23/12 bao quát nhiều vấn đề, từ sắp xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được, cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine.

Theo ông Zelensky, vẫn còn những bất đồng giữa Kiev và Washington về vấn đề lãnh thổ và quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Dù vậy, Ukraine đã giành được một số nhượng bộ trong dự thảo mới, như ngừng giao tranh ở chiến tuyến và không bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Trong khi đó, giới chức Nga gần như không thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải "nằm trong giới hạn" mà Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đặt ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8.

Moskva đến nay vẫn duy trì những điều kiện cứng rắn, như Kiev phải rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng Donbass và không được gia nhập NATO. Nga cũng muốn lệnh cấm các nước phương Tây triển khai lính gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo Politico, AFP, AP)