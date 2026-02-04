Ông Trump: 'Ông Putin đã giữ lời hứa dừng tập kích Kiev'

Tổng thống Trump khẳng định người đồng cấp Nga đã giữ lời hứa đình chỉ các cuộc tập kích vào Ukraine trong một tuần và hối thúc ông chấm dứt chiến sự.

"Ông Putin đã giữ lời hứa về việc dừng tập kích, một tuần là khoảng thời gian dài. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ bởi vì ở Ukraine thực sự rất lạnh. Nga đã dừng tấn công từ ngày 25/1 đến 1/2, sau đó nối lại hoạt động này", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/2 nói tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi liệu có thất vọng khi Nga không gia hạn cam kết ngừng tập kích Kiev hay không, ông Trump đáp "tôi muốn ông Putin làm vậy, tôi muốn ông ấy chấm dứt chiến sự".

Ông Trump ngày 29/1 thông báo ông Putin đã đồng ý với đề xuất "ngừng không kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần" do thời tiết giá rét cực đoan. Ông không nói rõ họ đã trao đổi vào thời điểm nào.

Điện Kremlin ngày 30/1 cho biết thỏa thuận ngừng tấn công Kiev "trong một tuần, cho đến 1/2" do Tổng thống Trump trực tiếp đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng ngày 1/2. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/2 thông báo lực lượng nước này mở đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV), cùng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ bệ mặt đất và máy bay "để đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine vào hạ tầng dân sự Nga".

"Mục tiêu trong chiến dịch là doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine, hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của các cơ sở này, cũng như địa điểm lắp ráp và cất trữ UAV tầm xa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Chiến dịch đã thành công, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng".

Theo Bộ tư lệnh không quân Ukraine, Nga đã phóng 450 UAV và 71 tên lửa, trong đó có 32 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc phòng không S-300 hoán cải. Phòng không Ukraine hạ 412 UAV và 38 tên lửa, mất dấu 6 quả đạn. 27 tên lửa và 31 UAV đã đánh trúng 27 địa điểm.

Nga 'phóng hơn 30 tên lửa Iskander-M liên tiếp', Kiev rung chuyển Tiếng nổ khi tên lửa lao xuống thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 3/2. Video: X/AMK Mapping

Đây là cuộc tập kích hiệp đồng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M nhất kể từ đầu xung đột. Mức cao nhất được ghi nhận trước đó là hồi tháng 10/2025, khi lực lượng Nga phóng 26 tên lửa Iskander-M nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal thông báo một nhà máy điện ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô Kiev bị hư hại nặng, đồng thời mô tả hạ tầng năng lượng của nước này đang đối mặt những vấn đề nghiêm trọng.

"Sẽ mất thời gian đáng kể để sửa chữa", ông Shmyhal nói. "Chúng tôi đang phân bổ lại các đội sửa chữa và thiết bị, cũng như xem xét lựa chọn chuyển hướng nguồn cung cấp nhiệt dự trữ cho các tòa nhà đã bị mất điện trong thời gian dài".

Bộ trưởng Tái thiết Ukraine Oleksy Kuleba thông báo hơn 1.100 ngôi nhà tại Kiev đã bị mất hệ thống sưởi ấm sau vụ tập kích. Giới chức thành phố Kharkov thông báo phải giảm công suất và cắt hệ thống sưởi của 800 hộ gia đình để ngăn toàn bộ mạng lưới bị đóng băng, đồng thời kêu gọi người dân đến những nơi trú ẩn trong thành phố nếu cần sưởi ấm.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, Reuters, RIA Novosti)