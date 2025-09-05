Ông Trump nói 'sẽ có chuyện xảy ra' nếu không hài lòng với ông Putin

Tổng thống Trump cảnh báo "sẽ có chuyện xảy ra" nếu không hài lòng với người đồng cấp Putin, ám chỉ Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt Nga.

"Tôi không có thông điệp nào để gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ấy biết lập trường của tôi và sẽ tự ra quyết định", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 3/9, khi ông gặp người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki.

"Bất kể quyết định của ông ấy là gì, chúng tôi cũng sẽ hài lòng hoặc không hài lòng. Nếu chúng tôi không hài lòng, các bạn sẽ thấy có chuyện xảy ra", ông chủ Nhà Trắng tiếp tục, nhưng không nêu cụ thể là chuyện gì.

Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông có lập trường mềm mỏng với Nga. Ông nêu dẫn chứng là các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga, đồng thời ám chỉ có thể còn các bước tiếp theo.

"Các bạn gọi đó là không hành động gì à? Tôi còn chưa thực hiện giai đoạn hai và ba", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/9. Ảnh: AFP

Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine, nhưng đến nay chưa có đột phá. Ông đã họp thượng đỉnh với người đồng cấp Putin ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về phương án chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng sự kiện rất mong manh.

Tổng thống Putin ngày 3/9 cho biết các bên đang đứng trước cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine thông qua đàm phán "nếu lẽ phải thắng thế", nhưng cũng cảnh báo rằng Moskva sẵn sàng kết thúc cuộc chiến bằng vũ lực nếu đó là phương cách duy nhất.

Ông chủ Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Zelensky nếu lãnh đạo Ukraine đến Moskva. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đây là đề xuất "không thể chấp nhận được".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)