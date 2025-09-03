Ông Trump nói 'rất thất vọng' với ông Putin

Ông Trump bày tỏ "rất thất vọng" khi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, song không nói rõ Nga sẽ đối mặt hậu quả gì.

"Có thể nói tôi rất thất vọng về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời, nhưng tôi rất thất vọng", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên chương trình phát thanh Scott Jennings ngày 2/9, khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về phản ứng của người đồng cấp Nga sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Kể từ sau hội nghị ở Alaska tháng trước, ông Trump hối thúc lãnh đạo Nga tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Điện Kremlin ngày 29/8 nói Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Ukraine, song cho rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev trong những ngày gần đây.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump không nói rõ Nga sẽ phải đối mặt hậu quả gì nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Sau hội nghị ở Alaska, ông Trump đôi khi dọa trừng phạt Nga, nhưng cũng nói rằng ông có thể để Nga và Ukraine tự giải quyết.

"Chúng tôi sẽ làm điều gì đó để người dân được sống", Tổng thống Mỹ nêu thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/9. Ảnh: AFP

Khi được hỏi sau đó tại Phòng Bầu dục rằng gần đây ông có nói chuyện với Tổng thống Putin hay không, ông Trump trả lời "tôi đã biết được những điều rất thú vị. Trong vài ngày tới mọi người sẽ biết" và thêm rằng sẽ có hậu quả nếu ông Putin và ông Zelensky không gặp nhau để chấm dứt cuộc chiến.

Nga hiện chưa lên tiếng về những phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 1/9 cho biết chính quyền sẽ xem xét các phương án phản ứng trong tuần này, khi được hỏi về khả năng áp biện pháp trừng phạt đối với Nga.

"Tổng thống Putin đã làm ngược lại những gì ông ấy nói. Thực tế, ông ấy gia tăng các cuộc tấn công. Vì vậy, tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ cân nhắc mọi phương án", ông Bessent nói.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Trump họp thượng đỉnh với người đồng cấp Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về phương án chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)