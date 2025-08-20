Ông Trump nói lãnh đạo Nga, Ukraine nên gặp riêng

Tổng thống Trump nói sẽ tốt hơn nếu ông không tham gia cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, để họ tự đàm phán về thỏa thuận hòa bình.

"Tôi đã có cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Vladimir Putin, cũng như với Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó. Bây giờ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ gặp nhau mà không có tôi. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn với chương trình phát thanh The Mark Levin Show ngày 19/8.

Tổng thống Trump thêm rằng lãnh đạo Nga và Ukraine đã có mối quan hệ "rất tệ" và ông muốn xem hai bên sẽ đối thoại như thế nào. Sau khi hai lãnh đạo đạt nhất trí, ông sẽ tham gia cuộc họp ba bên để "chốt thỏa thuận".

"Tôi sẽ đến nếu cần thiết và tôi có thể sẽ hoàn tất được việc này", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với chương trình Fox & Friends, ông chủ Nhà Trắng cho biết đang thu xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky và có thể tổ chức hội nghị ba bên "nếu mọi thứ suôn sẻ".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19/8 trả lời câu hỏi của phóng viên về triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine, khẳng định Tổng thống Putin "đã hứa" gặp người đồng cấp Zelensky trong những tuần tới.

Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận thông tin này, mà chỉ nói rằng có thể xem xét nâng cấp phái đoàn đàm phán giữa Nga với Ukraine. Giới phân tích nhận định ông Putin sẽ không đồng ý gặp mặt ông Zelensky, trừ khi Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu mà Nga đưa ra về nhượng bộ lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và phi quân sự hóa, phi phát xít hóa.

Thùy Lâm (Theo ABC News, AFP)