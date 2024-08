Ông Trump nói bà Harris từ chối dự tranh luận của Fox News

Ông Trump cho rằng bà Harris từ chối tham gia cuộc tranh luận tổng thống do Fox News tổ chức vì "không thể bảo vệ quan điểm của mình".

"Kamala Harris đã thông báo với chúng tôi rằng bà ấy sẽ không tham gia cuộc tranh luận ngày 4/9. Tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/8.

Chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Harris, ứng viên đảng Dân chủ, trước đó thông báo bà và ông Trump sẽ tranh luận lần đầu vào ngày 10/9 do đài ABC News tổ chức và lần hai vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, ông Trump muốn tổ chức thêm cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4/9, nhưng chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa lên tiếng xác nhận.

Theo ông Trump, bà Harris từ chối tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vì biết rằng sẽ rất khó đưa ra lập luận bảo vệ những quan điểm chính sách của mình. Ông chỉ trích Phó tổng thống vì những phát biểu về cấm khai thác dầu đá phiến và ủng hộ chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden 4 năm qua.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 19/8. Ảnh: AFP

Trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Harris tuần trước cho biết Phó tổng thống sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận khác với ông Trump, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc liệu ứng viên đảng Cộng hòa có xuất hiện trong cuộc tranh luận do ABC News tổ chức ngày 10/9 hay không.

Trump từng từ chối tham gia cuộc tranh luận ngày 10/9, vốn đã được thống nhất trước với ứng viên đảng Dân chủ lúc đó là ông Biden. Cựu tổng thống Mỹ sau đó thay đổi quan điểm, thậm chí còn muốn tổ chức thêm một cuộc tranh luận trên NBC News vào ngày 25/9.

Bà Harris không lên tiếng về đề xuất này. "Chúng tôi sẽ không chơi theo luật của ông ấy", trợ lý chiến dịch tranh cử của bà nói.

Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz cũng sẽ tham gia cuộc tranh do CBS News tổ chức tại New York City, bang New York vào ngày 1/10.

Huyền Lê (Theo Reuters, Newsweek)