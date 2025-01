Ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm nay

Ông Donald Trump sẽ nhậm chức hôm nay, trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ và là người lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức trong lịch sử.

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào khoảng 12h ngày 20/1 (0h sáng 21/1 giờ Hà Nội). Do thời tiết giá rét, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong nhà mái vòm Rotunda của Điện Capitol. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự đoán nhiệt độ tại Washington vào trưa 20/1 dao động ở mức -6 độ C.

Tổng thống đắc cử sẽ đặt tay lên cuốn kinh thánh được chọn và đọc lời tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts. Truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump sẽ đặt tay lên cuốn kinh thánh từng được cố tổng thống Abraham Lincoln sử dụng năm 1861 và cuốn kinh thánh thứ hai được người mẹ quá cố Mary Anne MacLeod Trump tặng. Trong lễ nhậm chức năm 2017, ông cũng dùng hai cuốn kinh thánh này.

Sau khi tuyên thệ, ông Trump sẽ có bài phát biểu vạch ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 4 năm tới, với thông điệp về "tình đoàn kết, sức mạnh và sự công bằng".

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 19/1. Ảnh: AP

Do tổ chức trong nhà, buổi lễ sẽ hạn chế khách mời so với dự kiến ban đầu. Ông Trump cũng khuyến khích người ủng hộ xem lễ nhậm chức được phát sóng trực tiếp tại sân vận động Capitol One Arena, nơi ông sẽ xuất hiện sau buổi lễ.

Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris cùng ba cựu tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton xác nhận sẽ tham dự lễ nhậm chức. Buổi lễ còn có sự góp mặt của một số tỷ phú nổi tiếng như Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, những người đã góp phần giúp quỹ nhậm chức của ông Trump đạt mức kỷ lục hơn 200 triệu USD.

Các trụ sở chính quyền Mỹ đang trong thời gian treo cờ rủ để tưởng nhớ cố tổng thống Jimmy Carter. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu treo cờ bình thường tại các tòa nhà này trong ngày ông Trump nhậm chức, rồi treo cờ rủ trở lại một ngày sau đó.

Ở tuổi 78, ông Trump sẽ trở thành người cao tuổi nhất lịch sử Mỹ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, hơn ông Joe Biden vài tháng khi Tổng thống thứ 46 tuyên thệ 4 năm trước. Ông dự kiến ký loạt sắc lệnh hành pháp quan trọng ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền.

Ngọc Ánh (Theo AP, CBS, Al Jazeera)