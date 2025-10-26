Ông Trump nêu điều kiện gặp lại ông Putin

Tổng thống Trump cho biết sẽ không lên kế hoạch đàm phán với người đồng cấp Nga Putin trừ khi Moskva nghiêm túc về việc đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Tôi phải biết rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi ông trên đường đến châu Á, đề cập đến thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine.

"Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông Vladimir Putin, nhưng những gì đã diễn ra thực sự gây thất vọng", ông Trump cho biết thêm. "Tôi từng nghĩ thỏa thuận này sẽ được hoàn thành trước cả hòa bình ở Trung Đông".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 24/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump hôm 22/10 áp đặt trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất Nga, phàn nàn rằng các cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine "không đi đến đâu".

Ông vốn trì hoãn việc kích hoạt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trong nhiều tháng, nhưng mất kiên nhẫn sau khi kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với ông Putin ở Budapest, Hungary, sụp đổ. Dù vậy, Tổng thống vẫn bày tỏ hy vọng lệnh trừng phạt nhằm vào hai công ty dầu mỏ Rosneft và Lukoil sẽ chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn và "xung đột sẽ được giải quyết".

Tổng thống Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt là "nghiêm trọng" nhưng khẳng định chúng không đủ để gây tổn hại đáng kể cho nền kinh tế Nga. Ông thêm rằng động thái từ Mỹ là một "hành động không thân thiện", "không giúp củng cố mối quan hệ Nga - Mỹ vốn chỉ mới bắt đầu phục hồi".

Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cho hay ông vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó mô tả lệnh trừng phạt của Mỹ là "một thông điệp mạnh mẽ và rất cần thiết". Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu khí của Nga song song với những biện pháp từ Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo AFP)