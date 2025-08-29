Ông Trump không vui khi Nga tập kích Kiev

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump "không hài lòng" nhưng cũng không bất ngờ khi Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine.

"Tổng thống Donald Trump không hài lòng khi biết tin, nhưng ông không cảm thấy bất ngờ. Đây là hai quốc gia đã giao chiến với nhau suốt thời gian dài. Nga tập kích vào Kiev, trong khi Ukraine cũng nhắm mục tiêu các cơ sở lọc dầu của Nga", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trước báo giới ngày 28/8.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cảnh báo những đòn tấn công vào "dân thường vô tội" có thể làm xói mòn nỗ lực hòa bình mà ông Trump đang theo đuổi.

Các bình luận được đưa ra sau khi giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 600 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào 13 địa điểm trong đêm 27/8, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương tại Kiev. Đợt tấn công được cho là còn gây hư hại cho tòa nhà của phái bộ Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh ở thành phố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 26/8. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, và UAV tự sát nhằm vào các sân bay quân sự và doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

"Cuộc tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", cơ quan này cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng khẳng định quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào cơ sở dân sự và công trình xã hội.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết các mục tiêu chính của Nga nằm tại thủ đô Kiev, cùng sân bay Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytsky và Vasylkov ở tỉnh Kiev, hai căn cứ được cho là nơi đóng quân chính của phi đội F-16 Ukraine, bên cạnh đó là một số địa điểm ở tỉnh Zhytomyr và Ivano-Frankivsk.

"Một trong các mục tiêu là nhà máy lắp ráp UAV trinh sát Bayraktar ở Kiev, nhiều khả năng nó đã trúng 1-2 tên lửa Iskander-M. Sân bay Kolomya ở tỉnh Ivano-Frankivsk cũng bị nhắm tới, do đây được cho là nơi đóng quân của một số tiêm kích MiG-29 thường xuyên ném bom lượn vào vị trí của Nga, cũng như trực thăng và máy bay cỡ nhỏ chuyên đánh chặn UAV Geran-2", tài khoản này cho hay.

Địa điểm nghi là nhà máy lắp ráp UAV Bayraktar bị tập kích rạng sáng 28/8. Ảnh: X/AMK_Mapping_

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Bà Leavitt cho biết ông Trump "đã nỗ lực hơn bất cứ ai" để hướng đến hòa bình, còn Nga và Ukraine chưa sẵn sàng để kết thúc mọi chuyện. "Tổng thống muốn chiến sự chấm dứt, nhưng lãnh đạo hai nước đó cũng phải muốn như vậy", bà Leavitt nói.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)