Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris

Cựu tổng thống Trump tăng cường chỉ trích đối thủ Harris về vấn đề nhập cư, cho rằng bà nên từ chức hoặc bị luận tội.

"Kamala Harris là nguồn cơn dẫn tới người di cư bất hợp pháp. Đó là vấn đề tội phạm nghiêm trọng nhất trong thời đại này. Bà ấy nên từ chức hoặc bị luận tội", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/9.

Trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Erie thuộc bang Pennsylvania sau đó một ngày, cựu tổng thống Mỹ tuyên bố "hàng trăm người đã bị giết hại" vì những hành động của bà Harris trong vấn đề biên giới, đồng thời cảnh báo rằng hàng nghìn người sẽ sớm phải chịu số phận tương tự. "Bà ấy nên bị luận tội và bị truy tố", ông nói, song không đưa ra bằng chứng cho phát biểu của mình.

Cựu tổng thống Trump và Phó tổng thống Harris trong cuộc tranh luận ngày 10/9. Ảnh: AFP

Bình luận đưa ra sau khi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm biên giới ở bang Arizona ngày 27/9.

Khi được đề nghị bình luận về phát biểu này, chiến dịch tranh cử của bà Harris nhắc lại những tuyên bố trước đó về nhập cư, đồng thời chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa.

"Donald Trump không làm gì để điều chỉnh hệ thống nhập cư đã không còn hiệu quả, không giải quyết được tình trạng thiếu thẩm phán di trú và đặc vụ biên giới trong suốt 4 năm đảm đương vai trò tổng thống. Trump không tạo ra những con đường hợp pháp để người di cư đến Mỹ, không làm gì để giải quyết hệ thống tị nạn lỗi thời hay phối hợp với chính phủ nước khác nhằm giải quyết vấn đề di cư, vốn là thách thức của khu vực", bà Harris nói tại Arizona.

Phó tổng thống Mỹ đang tìm cách xây dựng hình ảnh là ứng viên có quan điểm cứng rắn với tình hình biên giới, đồng thời chỉ trích ông Trump khiến dự luật lưỡng đảng về vấn đề này không được thông qua.

"Trump không muốn giải quyết vấn đề. Ông ấy nói những điều to tát về an ninh biên giới, nhưng không hành động. Đầu năm nay, chúng ta có cơ hội thông qua dự luật an ninh biên giới cứng rắn nhất suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng Trump đã cản trở vì cho rằng hành động đó sẽ giúp ông ấy đắc cử", Phó Tổng thống Mỹ nói trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada hồi tháng 8.

Cựu tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ phải trải qua "cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng nhất lịch sử thế giới" trong gần 4 năm qua và cáo buộc Phó tổng thống Harris "gây ra sự hủy diệt".

Huyền Lê (Theo Hill, Reuters)