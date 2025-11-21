Ông Trump dọa tử hình nghị sĩ đảng Dân chủ 'phản nghịch'

Tổng thống Trump dọa tử hình các thành viên đảng Dân chủ "phản nghịch", sau khi 6 nghị sĩ kêu gọi quân nhân Mỹ bất tuân thượng lệnh.

Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, Mark Kelly cùng hạ nghị sĩ Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander và Chrissy Houlahan, đều thuộc đảng Dân chủ, ngày 20/11 chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump "đang khiến quân đội và chuyên gia tình báo chống lại người dân Mỹ".

Nhóm nghị sĩ Dân chủ kêu gọi các quân nhân từ chối thực thi "mệnh lệnh bất hợp pháp" và đứng lên bảo vệ luật pháp của nước Mỹ. Họ tuyên bố không nao núng trước lời đe dọa của ông Trump, cho biết tất cả là "cựu binh và chuyên gia an ninh yêu nước".

Các nghị sĩ Mỹ không đề cập tới sự việc cụ thể khi đưa ra tuyên bố.

Tổng thống Trump chỉ trích dữ dội phát biểu của nhóm nghị sĩ Dân chủ. "Điều này thật sự tồi tệ và nguy hiểm cho đất nước chúng ta. Không thể chấp nhận được lời nói của họ. Đó hành động của những kẻ phản bội, hãy giam chúng lại. Đây là hành vi phản nghịch, đáng bị tử hình", ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19/11. Ảnh: AFP

Đảng Dân chủ nhanh chóng đáp trả Tổng thống Mỹ. "Ông Trump vừa kêu gọi xử tử các nghị sĩ Dân chủ, điều này thật quá đáng", bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X của đảng Dân chủ có đoạn.

Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, chỉ trích Tổng thống Trump đang thổi bùng ngọn lửa bạo lực trong những người ủng hộ. "Ông ấy đang châm ngòi cho cuộc xung đột tại đất nước đã đầy căng thẳng chính trị", nghị sĩ Schumer nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nói rằng ông Trump không muốn chứng kiến các nghị sĩ bị xử tử. Tuy nhiên, bà lên án nhóm nghị sĩ và hỏi rằng "tại sao các vị không nói gì về những thành viên quốc hội đang khuyến khích và kích động bạo lực".

"Nhóm đảng viên Dân chủ nên bị trừng phạt theo luật pháp vì những phát biểu như vậy. Kích động phản kháng và bất tuân mệnh lệnh hợp pháp là hành động rất nguy hiểm của các nghị sĩ đương nhiệm. Họ phải chịu trách nhiệm và đó là điều Tổng thống Trump muốn thấy", bà Leavitt cho hay.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tin rằng Tổng thống Trump không kêu gọi bạo lực, mà đang "định nghĩa hành vi phạm tội". "Hãy nghĩ tới mối đe dọa với an ninh quốc gia và hậu quả của nó đối với thể chế", ông nói.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell bác thông tin cho rằng quân nhân Mỹ đang thực thi các mệnh lệnh bất hợp pháp. "Các binh sĩ tuân theo mệnh lệnh, còn quan chức đưa ra mệnh lệnh hợp pháp. Chúng tôi yêu hiến pháp. Các chính trị gia này mất trí rồi", ông nói.

Quân nhân Mỹ, đặc biệt là các chỉ huy, có quyền từ chối mệnh lệnh nếu chúng bị coi là bất hợp pháp. Giới chỉ huy có thể tham khảo ý kiến của cố vấn luật pháp trong ban tham mưu để ra quyết định, song binh sĩ cấp dưới thường hiếm khi làm được điều tương tự. Luật quân sự Mỹ cũng quy định binh sĩ sẽ bị phạt nếu bất tuân mệnh lệnh hợp pháp.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)