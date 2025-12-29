Ông Trump điện đàm với ông Putin trước khi gặp lãnh đạo Ukraine

Điện Kremlin thông báo lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm theo sáng kiến của ông Trump, hai bên không ủng hộ lệnh ngừng bắn do Ukraine và châu Âu đề xuất.

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, hôm nay thông báo lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm "thân thiện, thiện chí và mang tính chất công việc". Hoạt động diễn ra theo sáng kiến của Tổng thống Donald Trump, khi ông muốn thảo luận một số vấn đề với Tổng thống Putin trước khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại bang Florida.

"Cuộc điện đàm thể hiện sự quan tâm chung trong hướng tới giải pháp hòa bình, lâu dài cho xung đột Ukraine. Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ đều nhất trí rằng phương án ngừng bắn do Ukraine và châu Âu khởi xướng chỉ kéo dài xung đột, tiềm ẩn nguy cơ làm giao tranh bùng phát trở lại", ông Ushakov nói.

Ông Ushakov cho rằng Ukraine cần đưa ra "quyết định dũng cảm" về rút quân lập tức khỏi vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, phù hợp với các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga dứt xung đột. "Với tình hình hiện tại trên chiến trường, Ukraine ra quyết định như vậy là hợp lý", ông nói.

Tổng thống Putin (trái) và người đồng cấp Trump tại bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Nga đang kiểm soát 90% diện tích vùng Donbass, 70% tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, toàn bộ bán đảo Crimea, cùng một số khu vực tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkov và Sumy.

"Tổng thống Trump đã chăm chú lắng nghe đánh giá của Nga về triển vọng thật sự trong nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình. Ông ấy liên tục theo đuổi ý tưởng rằng chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt là cần thiết, cũng như đề cập về triển vọng ấn tượng cho hợp tác kinh tế đang mở ra giữa Mỹ, Nga và Ukraine", quan chức Điện Kremlin cho hay.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin chấp nhận thành lập hai tổ công tác chuyên trách giải quyết vấn đề xung đột, một nhóm tập trung vào vấn đề an ninh và nhóm còn lại phụ trách các khía cạnh kinh tế. Lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ nói chuyện tiếp sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky.

Trong bài đăng cùng ngày trên mạng xã hội, Tổng thống Trump xác nhận "có cuộc điện đàm rất tốt và hiệu quả với ông Putin" trước khi gặp lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công bố chi tiết về nội dung cuộc điện đàm.

Đây là lần thứ 9 lãnh đạo Mỹ và Nga điện đàm kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Theo tờ Financial Times, hoạt động này khiến giới chức Ukraine lo ngại, khi được tổ chức ngay trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.

Tổng thống Zelensky hôm 28/12 đến dinh thự Mar-a-Lago tại bang Florida và hội đàm với người đồng cấp Trump trong gần 3 giờ đồng hồ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Trump cho biết đã có "cuộc gặp tuyệt vời" với người đồng cấp Zelensky, hai bên đã thảo luận về rất nhiều vấn đề.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Washington và Kiev đã đạt thỏa thuận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Trump tỏ ra thận trọng hơn, cho rằng thỏa thuận về vấn đề này mới hoàn tất khoảng 95% và kỳ vọng các nước châu Âu sẽ đảm nhận phần lớn trách nhiệm với sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Hai lãnh đạo thừa nhận chưa đạt được đồng thuận về tương lai vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. "Chưa được giải quyết, nhưng đang tiến gần hơn rất nhiều. Đây là vấn đề rất khó khăn", ông Trump cho hay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti, Reuters)