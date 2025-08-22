Ông Trump đặt hạn chót đánh giá triển vọng hòa đàm Nga - Ukraine

Tổng thống Trump nêu khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, cảnh báo Mỹ có thể "chọn cách tiếp cận khác".

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ biết rõ kết quả trong hai tuần nữa, bất kể là theo hướng nào", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 21/8, khi được hỏi về cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine.

"Sau đó, chúng ta có thể phải chọn hướng tiếp cận khác", ông chủ Nhà Trắng nói thêm nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần đưa ra hạn chót hai tuần liên quan chiến sự Ukraine và các vấn đề khác. Hồi cuối tháng 5, ông ấn định khung thời gian tương tự để đánh giá liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có nghiêm túc trong việc hướng đến thỏa thuận hòa bình hay không.

Hai tuần cũng là khoảng thời gian để ông chủ Nhà Trắng quyết định động thái tiếp theo trong những vấn đề như thương mại, cải tổ chương trình chăm sóc y tế hay kế hoạch hạ tầng.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump gần đây đang đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, nhưng những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Nga ngày 21/8 nói Ukraine dường như không quan tâm đến "hòa bình lâu dài", cáo buộc Kiev đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Moskva. Trong khi đó, ông Zelensky chỉ trích Nga "tìm cách né tránh gặp mặt", cho rằng Moskva không muốn chấm dứt chiến sự.

Như Tâm (Theo AFP, Kyiv Independent)