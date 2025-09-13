Ông Trump 'đang cạn dần kiên nhẫn' với ông Putin

Tổng thống Trump nói đang cạn dần kiên nhẫn với người đồng cấp Putin về chiến sự Ukraine, cảnh báo rằng Mỹ "có thể hành động mạnh tay".

"Có thể nói là sự kiên nhẫn của tôi đang cạn dần và cạn rất nhanh, nhưng để làm được thì hai bên phải cùng hợp tác", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn của Fox News ngày 12/9, khi được hỏi ông có đang mất kiên nhẫn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vấn đề đàm phán hòa bình Ukraine hay không.

"Thật khó tin. Khi Tổng thống Putin muốn hành động, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại không đồng ý. Khi ông Zelensky muốn, ông Putin lại từ chối. Bây giờ ông Zelensky muốn nhưng chưa rõ ý định ông Putin thế nào", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump khẳng định có quan hệ cá nhân tốt với người đồng cấp Putin, nhưng cảm thấy thất vọng khi lãnh đạo Nga không chấm dứt chiến sự.

"Chúng ta sẽ phải hành động rất mạnh mẽ", ông Trump cho biết, nói rằng áp trừng phạt và thuế quan nhằm vào các ngân hàng, dầu mỏ Nga là một lựa chọn. "Tôi đã làm, làm rất nhiều".

Ông Trump đề cập Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu nhiều dầu Nga, đang phải chịu mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, động thái khiến quan hệ Washington - New Delhi căng thẳng.

Tổng thống Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 11/9. Ảnh: AFP

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về biện pháp chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, nhưng các diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Tổng thống Trump hôm 2/9 bày tỏ "rất thất vọng" bởi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Zelensky cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để cản trở hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong khi Moskva cho biết chương trình nghị sự cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa sẵn sàng.

Tổng thống Putin tuần trước cảnh báo rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt để kết thúc xung Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình. Điện Kremlin ngày 12/9 cho biết đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine "đang tạm dừng", cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)