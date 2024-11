Ông Trump chọn quan chức chuyên trục xuất vào chính quyền mới

Ông Trump thông báo sẽ chọn cựu giám đốc cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Tom Homan làm người phụ trách trục xuất người nhập cư trái phép vào Mỹ.

"Tôi vui mừng thông báo rằng cựu giám đốc cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và cũng là người kiên định trong vấn đề kiểm soát biên giới, Tom Homan, sẽ tham gia chính quyền Trump, phụ trách biên giới của chúng ta", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng lên Truth Social ngày 10/11.

Gọi Homan là "Ông trùm Biên giới", ông Trump thông báo quan chức này sẽ phụ trách biên giới phía nam, phía bắc, an ninh hàng hải và hàng không của Mỹ, cũng như "chịu trách nhiệm trục xuất những người bất hợp pháp về đất nước của họ".

Ông Trump nói đã biết Homan từ lâu, ca ngợi ông là người "giỏi nhất trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát biên giới". "Tôi tin rằng ông ấy sẽ làm tốt công việc được trông chờ từ lâu", ông Trump viết thêm.

Không giống các vị trí nội các khác, vai trò của ông Homan trong chính quyền mới không cần sự phê chuẩn của Thượng viện. Ông Homan từng giữ chức quyền giám đốc ICE, nhưng đã nghỉ hưu sau khi quyết định đề cử ông chính thức đảm nhận vị trí này bị trì hoãn tại Thượng viện.

Cựu quyền giám đốc cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ Tom Homan. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Elon Musk hoan nghênh quyết định mới của ông Trump. "Xin chúc mùng Tom Homan đã được giao nhiệm vụ phụ trách biên giới của chúng ta", Musk viết trên X.

Ông Homan phát biểu trên Fox News rằng ICE sẽ thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump theo "cách nhân đạo", không có sự tham gia của quân đội.

"Đây là hoạt động có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Nhân viên ICE làm việc này hàng ngày và rất giỏi. Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi biết mình đang tìm kiếm ai. Chúng tôi biết họ ở đâu và sẽ hành động một cách nhân đạo", ông nói.

Tháng trước, ông Homan nêu đề xuất trước hết sẽ trục xuất những người di cư được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia và an ninh công cộng, nhưng sau đó sẽ có thêm nhiều người bị trục xuất vì các lý do khác.

Ông Trump đang dần xây dựng đội ngũ chính quyền mới. Ông đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm hạ nghị sĩ New York Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và quan chức chiến dịch tranh cử Susie Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ngọc Ánh (Theo NY Post, NBC, AP)