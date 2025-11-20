Ông Trump cam kết chấm dứt xung đột Sudan

Ông Trump nói sẽ bắt đầu nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Sudan, sau khi Thái tử Arab Saudi đề nghị ông hỗ trợ giải quyết xung đột này.

"Thái tử muốn tôi làm điều gì đó thật mạnh mẽ cho vấn đề Sudan. Trước đây tôi không định can dự, vì thấy đó là cuộc chiến điên rồ và vượt tầm kiểm soát", Tổng thống Donald Trump phát biểu khi cùng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman dự diễn đàn đầu tư ở thủ đô Washington ngày 19/11.

Lãnh đạo Mỹ thêm rằng ông cảm thấy vấn đề này quan trọng với Thái tử Mohammed và nhiều người dân Sudan, nên "sẽ bắt đầu làm việc" để giải quyết xung đột.

Ông Trump trước đó hầu như không lên tiếng về cuộc chiến giữa quân đội Sudan (SAF) và tổ chức bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). Cam kết mới của ông Trump phản ánh quan hệ thân thiết với lãnh đạo Arab Saudi, người được ông đón tiếp trọng thể tại Nhà Trắng ngày 18/11.

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề dễ xử lý, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Trung tâm Kennedy tại Washington ngày 19/11. Ảnh: AP

Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan ngày 19/11 cảm ơn Washington và Riyadh vì "những nỗ lực liên tục nhằm chấm dứt đổ máu ở Sudan". Ông cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để đạt thỏa thuận hòa bình mà người dân nước này mong đợi.

Nội chiến bùng phát tại Sudan cách đây hai năm do tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và RSF, hai lực lượng từng hợp tác để lật đổ chính phủ chuyển tiếp do thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu hồi năm 2021. Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, buộc gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bùng phát hồi tháng 4/2023.

Arab Saudi ủng hộ chính phủ liên minh với quân đội Sudan. SAF cáo buộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn RSF bằng cách cung cấp vũ khí và lính đánh thuê, song Abu Dhabi bác bỏ. RSF gần đây chiếm được thành phố chiến lược Al-Fasher sau cuộc vây hãm kéo dài.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 14/11 ra lệnh điều tra những cáo buộc tội ác liên quan đến xung đột ở Sudan. Massad Boulos, đặc phái viên châu Phi của ông Trump, ngày 15/11 cho hay chiến sự ở Sudan hiện là "khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới".

Dù xung đột không nằm trong danh sách ưu tiên của ông Trump, Washington gần đây cũng tăng cường nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên tham chiến. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cuối tuần trước điện đàm với người đồng cấp UAE, thúc giục quốc gia này ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Sudan.

