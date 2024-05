Cựu tổng thống Trump bị nhiều người la ó và chỉ trích khi tham gia Đại hội Toàn quốc của đảng Tự do ở Washington cuối tuần qua.

Khi cựu tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu tại Đại hội Toàn quốc đảng Tự do ở Washington ngày 25/5, những tiếng la ó và chế nhạo vang lên, dù một nhóm nhỏ người ủng hộ vẫn nhiệt tình cổ vũ cho ông.

Người theo chủ nghĩa tự do muốn hạn chế quyền lực của chính phủ và đề cao tự do cá nhân. Họ đổ lỗi cho ông Trump, thành viên đảng Cộng hòa, vì đã gấp rút phát triển vaccine Covid-19 khi còn là tổng thống và không làm nhiều hơn để ngăn chặn các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng trong đại dịch.

Một thành viên đảng Tự do thậm chí hét lớn "Donald Trump lẽ ra nên lãnh một viên đạn" ngay trước khi cựu tổng thống xuất hiện.

Ông Trump bị la ó tại đại hội của đảng Tự do Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện của đảng Tự do ở Washington ngày 25/5. Video: Sky News Australia

Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện được cho là nhằm cố gắng thu hút những người theo chủ nghĩa tự do, vốn có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính sách với đảng Cộng hòa hơn đảng Dân chủ, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và quy mô chính phủ.

"Chúng ta không nên đối chọi", ông Trump nói, đề nghị hợp tác với đảng Tự do để đánh bại Tổng thống Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống năm nay.

Tuy nhiên, lời đề nghị nhận về nhiều tiếng la ó của đám đông, bất chấp đa số họ phản đối kịch liệt Tổng thống Biden và chính quyền của ông.

Trump nhấn mạnh rằng ông "là người theo chủ nghĩa tự do" và đảng Tự do nên hậu thuẫn ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cũng châm chọc đám đông la ó rằng nếu họ không ủng hộ ông, họ sẽ tiếp tục chỉ giành được phần nhỏ ủng hộ từ cử tri trong các cuộc bầu cử quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2020, đảng Tự do giành được 1,2% phiếu bầu toàn quốc, tương đương khoảng 1,8 triệu phiếu bầu.

Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện của đảng Tự do ở Washington ngày 25/5. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống cam kết sẽ đưa một người theo chủ nghĩa tự do vào nội các nếu thắng cử, song điều này bị nhiều khán giả chỉ trích là "nhảm nhí".

Chủ tịch đảng Tự do Angela McArdle ngày 26/5 tuyên bố ông Trump không đủ tư cách trở thành ứng viên tham dự cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vì chưa nộp hồ sơ đề cử.

"Lý do tôi không nộp hồ sơ xin đề cử từ đảng Tự do, điều mà tôi chắc chắn sẽ nhận được nếu muốn, là vì với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa, tôi không được phép nhận đề cử từ đảng khác", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện của đảng Tự do, điều bất thường đối với ứng viên đảng Cộng hòa, cho thấy ông không xem nhẹ mối đe dọa từ các ứng viên độc lập như Robert F. Kennedy Jr., người từ lâu phản đối vaccine và xuất hiện tại sự kiện của đảng Tự do cuối tuần qua. Đảng Tự do ngày 26/5 cũng từ chối đề cử ông Kennedy cho cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ban tổ chức của đảng Tự do cho biết họ đã mời Tổng thống Biden phát biểu tại đại hội cuối tuần qua, song ông từ chối tham dự.

Thanh Tâm (Theo Reuters)