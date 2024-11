Ông Trump ám chỉ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ ba

Tổng thống đắc cử Trump gợi ý có thể chấp nhận tranh cử nhiệm kỳ ba, điều trái hiến pháp Mỹ, nếu các nghị sĩ Cộng hòa muốn ông làm vậy.

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ không tái tranh cử trừ khi các bạn nói rằng 'ngài ấy tài giỏi quá, chúng ta phải tìm cách nào đó'", Tổng thống đắc cử Donald Trump nói trong cuộc gặp các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở khách sạn tại thủ đô Washington ngày 13/11.

Đây là lần đầu tiên ông Trump đề cập đến khả năng tranh cử nhiệm kỳ ba kể từ khi ông đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên nắm giữ hai nhiệm kỳ không liên tục trong hơn 100 năm qua.

Tuy nhiên, trên lý thuyết, ông Trump không thể tiếp tục tranh cử, bởi hiến pháp Mỹ quy định mỗi tổng thống sẽ không có quá hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Để có thể tái tranh cử nhiệm kỳ ba, ông Trump sẽ phải thúc đẩy thay đổi hiến pháp, điều được cho là bất khả thi hiện nay.

Ông Trump đã mở đầu bài phát biểu trong cuộc gặp nhóm nghị sĩ Cộng hòa hôm nay bằng cách khoe về chiến thắng tại các bang chiến trường quan trọng trước Phó tổng thống Kamala Harris. Ông cũng lưu ý về những bang được xem là thành trì của đảng Dân chủ nhưng đã chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa.

"Chúng ta đã chiến thắng ở tất cả 7 bang chiến trường với cách biệt lớn", ông nói.

Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc gặp nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington ngày 13/11. Ảnh: AFP

Tổng thống đắc cử cho rằng "nếu lần tới chúng ta tăng thêm cách biệt nhỏ so với kết quả hiện tại", đảng Cộng hòa thậm chí có thể lật ngược thế cờ ở các bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ như New Jersey, New York và California.

Một nguồn tin am hiểu cuộc gặp cho biết ông Trump cũng nói đùa với các thành viên đảng Cộng hòa rằng ông không thể "gạt bỏ" tỷ phú Elon Musk.

"Ông ấy rất yêu Mar-a-Lago", ông nói về tỷ phú công nghệ, người vừa được ông chọn làm lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ một ngày trước.

Trong cuộc họp kín các nghị sĩ đảng Cộng hòa trước khi ông Trump tới, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi Tổng thống đắc cử là "nhà vua trở lại", theo nguồn tin tham dự sự kiện.

"Chúng ta đã đi theo bước chân của ông ấy. Tầm ảnh hưởng của ông ấy là rất lớn", ông Johnson nói.

Sau cuộc gặp nhóm nghị sĩ Cộng hòa, ông Trump sẽ tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Joe Biden để thảo luận về các bước chuyển giao quyền lực. Bà Melania Trump, vợ ông, không tham dự sự kiện này, dù trước đó đã được Đệ nhất phu nhân Jill Biden mời.

Thùy Lâm (Theo AFP, CNN)