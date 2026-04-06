Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

11h ngày 6/4, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 16.

Thực hiện nghi thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Video: VTV

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Ông khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh: Hoàng Phong

Theo ông, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", ông nói, khẳng định sẽ cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Ông cũng cam kết đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng sẽ nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội. Cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa 16 hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhận nhiệm vụ. Video: VTV

Ông Trần Thanh Mẫn 64 tuổi, quê TP Cần Thơ, tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, 16.

Ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Năm 2017, ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sau đó giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tháng 5/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Trước đó ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã họp riêng để thực hiện các quy trình nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa 16. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã trình Quốc hội xem xét số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16. Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới bằng hệ thống điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16. Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách này trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Các đại biểu sau đó đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sơn Hà