Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được ông Nguyễn Quang Dương, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố sáng 14/10 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất. Dự đại hội có 546 đại biểu đại diện hơn 366.000 đảng viên.

Ông Quang quê Tây Ninh, là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh này như Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: An Phương

Tháng 2/2019, ông làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và hơn hai năm sau được điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng. Tháng 8/2024, ông giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương, sau đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Gần 2 tháng sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM thay ông Nguyễn Văn Nên.

Hai tháng ông Quang giữ cương vị đứng đầu Đảng bộ TP HCM, đô thị lớn nhất nước đã tái lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc để tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch sau sáp nhập. Ông cũng trực tiếp thị sát nhiều công trình lớn và khẳng định bốn nguyên tắc trong công tác cán bộ: chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 110 người, Ban Thường vụ 29 người. Phó bí thư gồm các ông: Lê Quốc Phong (47 tuổi, thường trực), Nguyễn Văn Được (57 tuổi, Chủ tịch UBND), Võ Văn Minh (53 tuổi, Chủ tịch HĐND), Nguyễn Phước Lộc (55 tuổi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố), Đặng Minh Thông (48 tuổi) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (49 tuổi).

Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: An Phương

TP HCM mới rộng hơn 6.700 km2 với dân số khoảng 14 triệu người, chiếm 1/4 GDP, 1/3 ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. GRDP của thành phố đã vượt 100 tỷ USD.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD vào năm 2030. Thành phố cũng hướng tới chi 2-3% GRDP cho nghiên cứu phát triển và 4-5% ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Giai đoạn 2025-2030, thành phố ưu tiên xây dựng môi trường sống tốt, bảo đảm cơ hội phát triển và phúc lợi về y tế, giáo dục, môi trường cho người dân.

"Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, tôi tin Đảng bộ và nhân dân TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và siêu đô thị hiện đại ở Đông Nam Á", ông Trần Lưu Quang nói tại phiên trù bị sáng 13/10.

Lê Tuyết