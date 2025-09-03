Ông Putin nói sẽ kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực nếu không thể đàm phán

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay phát biểu tại Bắc Kinh, Trung Quốc rằng các bên đang đứng trước cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine thông qua đàm phán "nếu lẽ phải thắng thế", nhưng cũng cảnh báo rằng Moskva sẵn sàng kết thúc cuộc chiến bằng vũ lực nếu đó là phương cách duy nhất.

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt xung đột, đặc biệt là khi chúng ta thấy rõ thái độ của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, họ không chỉ đưa ra những tuyên bố, mà còn chân thành tìm kiếm giải pháp", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga cho rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến là "ánh sáng cuối đường hầm", nhưng kết quả ra sao còn tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

"Nếu không đạt được giải pháp, chúng tôi sẽ buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự", ông Putin tiếp tục.

Ông Putin lưu ý rằng lực lượng Nga "đang tiến quân trên mọi mặt trận" ở Ukraine, trong khi Kiev không còn đủ khả năng để phát động các đợt tấn công quy mô lớn.

Về triển vọng một cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine, Tổng thống Putin nói ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Volodymyr Zelensky nếu lãnh đạo Ukraine đến Moskva. Ông nhắc lại lập trường của Nga rằng một cuộc gặp như vậy cần phải được chuẩn bị trước kỹ càng và mang lại kết quả thực chất.

"Tôi chưa từng loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp như vậy. Nhưng liệu có ích gì không? Hãy chờ xem", ông Putin tiếp tục.

Theo ông chủ Điện Kremlin, để có tiến triển, Ukraine cần phải hủy bỏ thiết quân luật, tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý liên quan các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập. Ông thêm rằng Nga sẵn sàng nâng cấp phái đoàn đàm phán hòa bình với Ukraine nếu cần thiết, nhưng từ chối nêu cụ thể.

Nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine được nối lại hồi tháng 5, nhờ Tổng thống Trump làm trung gian thúc đẩy. Ông Trump đã họp thượng đỉnh với ông Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về phản ứng của người đồng cấp Nga sau cuộc gặp ở Alaska, ông Trump ngày 2/9 bày tỏ "rất thất vọng", bởi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, song không nói rõ Nga sẽ đối mặt hậu quả gì.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay cho biết ông sẽ tìm cách kết nối với ông chủ Nhà Trắng trong ngày 4/9 để thúc đẩy Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)