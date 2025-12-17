Ông Putin: Nga chắc chắn đạt mục tiêu ở Ukraine

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ hoàn thành mục tiêu kiểm soát các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine từ chối đàm phán thực chất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với quan chức Bộ Quốc phòng ở Moskva hôm nay cho hay nước này muốn loại bỏ "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập "nếu quốc gia đối lập và các nước bảo trợ từ chối tham gia thảo luận thực chất".

"Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sẽ đạt được", ông Putin nói, sử dụng cách gọi của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine. "Những mục tiêu chúng tôi đã chiếm, những đầu cầu đã tạo ra gần đây, và kinh nghiệm tác chiến thu được khi chọc thủng phòng tuyến đối phương, cho phép chúng tôi tăng đà tiến ở các khu vực quan trọng chiến lược".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Moskva ngày 15/12. Ảnh: AP

Tổng thống Putin khẳng định lực lượng Nga sẽ kiên định với mục tiêu mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine. Ông nói Nga cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon, trong khi cho biết tên lửa Oreshnik sẽ được biên chế vào cuối năm nay.

Tăng cường năng lực hạt nhân chiến lược là ưu tiên hàng đầu của Nga vì chúng là yếu tố then chốt cho năng lực răn đe, theo ông Putin.

Tổng thống Nga cáo buộc các lãnh đạo châu Âu đang cố tình thổi phồng nguy cơ nổ ra xung đột với Nga. "Ở châu Âu, người dân đang bị tẩy não bằng nỗi sợ về cuộc đụng độ không thể tránh khỏi với Nga và rằng họ cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đây chỉ là lời nói dối hoàn toàn vô nghĩa", ông nói.

Nga hoan nghênh những tiến triển đạt được trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời ủng hộ hợp tác bình đẳng với cả Mỹ và châu Âu. Ông Putin nói Mỹ đã sẵn sàng cho hòa đàm về xung đột Ukraine và hy vọng châu Âu cũng như vậy.

Ukraine đầu tuần này hoan nghênh những tiến bộ đạt được về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev sau hai ngày đàm phán với các đặc phái viên Mỹ tại Berlin, Đức. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng vẫn còn những bất đồng về việc Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Đề xuất mà Mỹ công bố tháng trước nêu rằng Ukraine sẽ phải rút quân khỏi khu vực còn kiểm soát ở Donetsk và Mỹ sẽ công nhận các vùng Nga kiểm soát. Bản dự thảo này đã vấp nhiều tranh cãi và chỉ trích từ cả Ukraine và châu Âu.

Thanh Tâm (Theo RIA, AFP, Reuters)