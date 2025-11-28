Ông Putin lần đầu đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo, nói rằng Nga sẵn sàng cho những cuộc thảo luận nghiêm túc.

"Nhìn chung, chúng tôi nhất trí rằng đây có thể là cơ sở cho những thỏa thuận trong tương lai", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan hôm 27/11, đề cập kế hoạch mới do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Đây là lần đầu ông Putin công khai nhắc tới kế hoạch này, kể từ khi nó được Mỹ chuyển cho Ukraine hồi tuần trước.

Ông Putin nói rằng Mỹ đang tính đến lập trường của Nga, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được thảo luận. Giới chức Nga đã sẵn sàng tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới thủ đô Moskva vào tuần tới.

Tổng thống Vladimir Putin tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được dự thảo thỏa thuận và 28 điểm công bố trên truyền thông "chỉ là danh sách những điều kiện tiềm năng". Ông thêm rằng Moskva không phản đối bổ sung các đề xuất của châu Âu và mọi thứ đều có thể xem xét.

"Nếu châu Âu muốn thấy Nga tuyên bố không có ý định tấn công họ, chúng tôi sẵn sàng tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, xét từ quan điểm của Nga, những cáo buộc Nga muốn tấn công châu Âu hoàn toàn vô căn cứ", ông nói.

Về diễn biến chiến sự, Tổng thống Nga cho hay lực lượng nước này đang tăng tốc tiến quân. "Nếu Ukraine rút khỏi những vùng lãnh thổ họ đang nắm giữ, chiến sự sẽ chấm dứt. Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự. Chỉ vậy thôi", ông nói.

Kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Đối với nhiều người Ukraine, trong đó có binh sĩ ở tiền tuyến, những điều khoản trên tương đương với đầu hàng.

Hãng thông tấn AFP cho biết sau những cuộc thảo luận gần đây giữa các bên, kế hoạch đã được thay thế bằng phiên bản tính đến lợi ích của Ukraine nhiều hơn. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho rằng dự thảo mới "tốt hơn đáng kể", song không tiết lộ chi tiết.

Quan chức Mỹ giấu tên ngày 25/11 cho biết Kiev đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất, dù lưu ý rằng vẫn còn một số "chi tiết nhỏ" cần được giải quyết.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)