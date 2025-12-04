Ông Putin: Đàm phán với Mỹ về Ukraine là công việc khó khăn

Tổng thống Putin cho rằng cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ tại Moskva là cần thiết và hữu ích, song cũng thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong trích đoạn phỏng vấn được truyền thông Nga công bố hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin đề cập cuộc gặp kéo dài gần 5 giờ tại Điện Kremlin trước đó hai ngày với phái đoàn Mỹ, gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Putin cho biết đây là cuộc trao đổi hữu ích và hai bên "phải xem xét từng điểm một" trong đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, khiến cuộc họp kéo dài lâu như vậy. "Đây là cuộc trò chuyện cần thiết và rất cụ thể", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video từ Moskva ngày 20/9. Ảnh: AFP

Ông Putin cho biết có những điểm mà Nga sẵn sàng thảo luận, trong khi số khác thì "không thể đồng ý". "Chúng tôi đã trao đổi về những điều khoản này và đây là công việc khó khăn", Tổng thống Nga nói.

Khi được hỏi liệu kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo còn phù hợp hay không, ông Putin đáp rằng các điều khoản trong đề xuất thực sự đã được thảo luận. "Họ chia 28 điểm đó, tôi nghĩ là 27, thành 4 phần. Họ đề xuất thảo luận về 4 phần này, song về cơ bản chúng vẫn là những điều khoản đó", ông nói.

Không rõ Tổng thống Nga đề cập đến đề xuất ban đầu hay phiên bản đã được sửa đổi sau cuộc đàm phán mới đây giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ.

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, trước đó cho biết các bên đang thảo luận về một số văn kiện khác nhau. "Lúc đầu chỉ có một phiên bản, song phiên bản này đã được sửa đổi. Thay vì chỉ có một văn kiện thì lại xuất hiện vài văn kiện nữa", ông cho hay.

Tổng thống Putin từ chối cho biết Nga chấp nhận và bác bỏ những điều khoản nào, cho rằng còn "quá sớm" để làm việc này. Không quan chức nào tham gia cuộc gặp tại Kremlin tiết lộ nội dung chi tiết mà hai bên thảo luận.

Ông chủ Điện Kremlin nhận định Mỹ đang tiến hành nỗ lực "ngoại giao con thoi" để tìm giải pháp cho xung đột ở Ukraine. "Họ nói chuyện với các nước châu Âu rồi tìm đến chúng tôi, sau đó lại gặp người Ukraine và châu Âu", Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Trump hôm 3/12 cho biết sau cuộc gặp tại Điện Kremlin, phái đoàn Mỹ tin rằng Tổng thống Putin muốn kết thúc chiến sự tại Ukraine. "Họ có ấn tượng rất mạnh mẽ rằng ông ấy muốn đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Tỉnh Donetsk, Lugansk và các khu vực Nga kiểm soát (màu đỏ). Đồ họa: Telegraph

Washington tuần trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải chỉ phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Nga hiện kiểm soát khu vực tương đương hơn 19% diện tích Ukraine trước năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea, toàn bộ tỉnh Lugansk, hơn 80% tỉnh Donetsk, khoảng 75% vùng Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk.

Phạm Giang (Theo AP, Reuters, RIA Novosti)