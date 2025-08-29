Ông Phạm Gia Túc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Phạm Gia Túc, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc được công bố chiều 29/8.

Ông Phạm Gia Túc đảm nhiệm cương vị mới thay ông Lê Hoài Trung đã được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc. Ảnh: Đảng Cộng Sản

Ông Phạm Gia Túc 60 tuổi, quê ở Nam Trực, Nam Định; trình độ thạc sĩ; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước tháng 3/2014, ông là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau đó được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định từ tháng 5/2021. Tháng 11/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức vụ này đến nay.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng hiện là ông Phạm Gia Túc, cùng các Phó chánh văn phòng là bà Lâm Thị Phương Thanh và các ông Lê Khánh Toàn, Võ Thành Hưng, Đặng Khánh Toàn.

Vũ Tuân