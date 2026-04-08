Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, theo Nghị quyết thông qua sáng 8/4.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn 56 tuổi, quê Nghệ An; thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, trưởng thành từ chuyên viên, phó phòng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ông từng giữ nhiều vị trí như Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng.

Tháng 12/2024, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Hai năm sau, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước thay bà Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là Ngân hàng Trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phát hành tiền; là ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

