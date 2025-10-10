Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, ngày 10/10.

Ông Quyết, 53 tuổi, quê Ninh Bình, có trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Ông từng công tác tại TAND tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp, Văn phòng Công chứng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 7/2021, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên, sau đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 2/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An và đến cuối tháng 6 tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 người, Ban Thường vụ gồm 20 người. Bốn phó bí thư được chỉ định gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Hải.

Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh có diện tích hơn 8.500 km2, dân số hơn 3,2 triệu người. Tỉnh Tây Ninh giáp tĐồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Vương quốc Campuchia.

Nhiệm kỳ qua, Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng 6,73%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 118,25 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đạt mức tăng trưởng 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam. Năm năm tới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-10,5%, GRDP bình quân đầu người từ 210-225 triệu đồng và không còn hộ nghèo.

Hoàng Nam