Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại phiên làm việc chiều 7/4.

Ông Nguyễn Văn Quảng là tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16. Ông có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ các vị trí như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; đến tháng 11/2025, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: Phạm Thắng

Trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông nhiều lần nhấn mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng xử lý các vấn đề đất đai theo hướng hài hòa lợi ích và định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Dưới sự lãnh đạo của ông và tập thể lãnh đạo thành phố, đề án Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Trung tâm tài chính quốc tế đã được Trung ương và Quốc hội thông qua.

Hiện Tòa án nhân dân Tối cao có các Phó chánh án gồm ông Nguyễn Trí Tuệ, Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy. Đây là cơ quan xét xử cao nhất, thực hiện giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị; đồng thời giám đốc việc xét xử của các tòa án cấp dưới, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ.

Sơn Hà