Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sáng 10/11, với 92,83% đại biểu tán thành.

Ông Nguyễn Văn Quảng kế nhiệm ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Nội chính Trung ương.

Lễ tuyên thệ

Tuyên thệ nhậm chức, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu sau khi được bầu, ông Quảng khẳng định trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử cao nhất, sẽ tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật. Ông sẽ "cùng hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ Chánh án tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu. "Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao và Hội đồng Thẩm phán, chúng tôi sẽ đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tựu của ngành trong suốt 80 năm qua", ông nói.

Tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh ngành Tòa án sẽ đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Tòa án nhân dân Tối cao sẽ chú trọng xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan Đảng, Nhà nước, cũng như sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, đại biểu và Nhân dân đối với hoạt động của Tòa án các cấp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (bìa phải) và tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Văn Quảng 56 tuổi, tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và đại biểu Quốc hội khóa 15.

Xuất phát từ ngành kiểm sát, ông từng kinh qua nhiều vị trí như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, ông Quảng được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. 6 ngày trước khi được Quốc hội bầu, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Ảnh: Phạm Thắng

Hiện Tòa án nhân dân Tối cao có 4 phó chánh án gồm các ông Nguyễn Trí Tuệ (Thường trực), Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng. Đây là cơ quan xét xử cao nhất của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị; đồng thời giám đốc việc xét xử của các tòa phúc thẩm và tòa cấp dưới, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ.

Sơn Hà