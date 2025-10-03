Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, 53 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên công bố quyết định của Bộ Chính trị, trong đó cũng chỉ định các ông Trần Quốc Toản (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh), giữ vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sáng 3/10. Ảnh: Báo Hưng Yên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiều vị trí quản lý như Vụ trưởng Dự báo thống kê tiền tệ, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng. Sau đó, ông giữ chức Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông Nghĩa được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình hồi tháng 6/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy mới.

Hưng Yên sau sáp nhập có diện tích hơn 2.500 km2, dân số trên 3,5 triệu người, nằm ở đồng bằng sông Hồng; phía bắc giáp Hải Phòng và Bắc Ninh, phía tây giáp Hà Nội, phía nam giáp Ninh Bình, phía đông giáp Biển Đông với đường bờ biển dài hơn 50 km trong vịnh Bắc Bộ.

Vũ Tuân