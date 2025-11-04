Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi sẽ làm hết sức mình vì Thủ đô'

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, không ngại khó, toàn tâm cùng tập thể Thành ủy và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ xúc động khi được tin tưởng, phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông nói đây là niềm tin của Đảng và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người cán bộ phải đem hết tâm huyết, trí tuệ để phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi sẽ làm hết sức mình vì Thủ đô' Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ. Video: Hoàng Phong Ông gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm - người luôn dành cho ông sự tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác. Ông cho biết từng có nhiều năm gắn bó với Hà Nội, từ một chiến sĩ công an Thủ đô, làm nhiệm vụ ở các cơ quan Trung ương, được rèn luyện, thử thách trải qua nhiều môi trường, lĩnh vực khác nhau, "nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng".

"Hôm nay được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô", ông nói.

Tân Bí thư Thành ủy khẳng định nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí đặc biệt của Hà Nội - trái tim cả nước, nơi hội tụ tinh hoa dân tộc, kết tinh lịch sử, văn hóa và hiện đại. Ông cam kết cùng tập thể Thành ủy giữ vững đoàn kết, lấy con người làm trung tâm phát triển, "nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô".

Ông cho biết sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045; đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị đô thị, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn giá trị văn hóa nghìn năm văn hiến.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Giang Huy

Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội cùng chung tay sáng tạo, hành động vì Thủ đô. "Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết, thống nhất, hành động, cống hiến mới tạo nên kỳ tích", ông nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với sự chỉ đạo của Trung ương cùng truyền thống và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Hà Nội "nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn".

Ông gửi lời cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, vì những cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô, mong bà tiếp tục đồng hành, đóng góp trong thời gian tới.

Võ Hải