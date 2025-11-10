Ông Nguyễn Đức Trung: Xây dựng Hà Nội là 'nơi đáng đến và đáng sống'

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc - là "nơi đáng đến và đáng sống".

Chiều 10/11, phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung cho biết rất vinh dự khi được giao trọng trách Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. "Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô", ông nói và cảm ơn Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo Hà Nội đã tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ.

Ông Trung khẳng định trên cương vị mới, ông sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, liêm chính trong đạo đức công vụ. Ông cũng hứa sẽ sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi, biến áp lực thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Trung tại Thành ủy Hà Nội, chiều 10/11. Ảnh: Giang Huy

Theo ông, yêu cầu phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới là rất lớn - vừa phải phát huy giá trị văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại và động lực tăng trưởng của cả nước. Ông nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 18 là Thủ đô: cần kiến tạo mô hình quản trị mới, lấy văn hiến, bản sắc và sáng tạo làm trung tâm, coi đó là nguồn lực nội sinh hình thành bản lĩnh và sức vươn của Hà Nội.

"Những chỉ đạo ấy là kim chỉ nam đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, nhắc nhở chúng ta phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của Hà Nội", ông nói và cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, hành động hiệu quả.

Tân Phó bí thư Thành ủy cam kết triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng các nghị quyết trụ cột của Thành ủy; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực khóa mục tiêu xây dựng Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc, một thủ đô xanh thông minh, nơi đáng đến và đáng sống", ông Trung nói.

Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, nơi ông công tác gần 6 năm qua, đã tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành trong quá trình công tác. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô.

Kết thúc bài phát biểu, ông chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người tiền nhiệm tại Hà Nội, và cảm ơn những đóng góp của ông với thành phố.