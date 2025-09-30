Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Đăk Lăk

Ông Nguyễn Đình Trung, 52 tuổi, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc ngày 30/9.

Ông Trung quê tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Luật tư pháp. Ông Trung có thời gian dài công tác tại tỉnh Đăk Nông cũ, kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó bí thư; Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

Ông Nguyễn Đình Trung tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ I. Ảnh: Ngọc Oanh

Từ tháng 5/2021, ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk. Sau khi Đăk Lăk sáp nhập với Phú Yên từ ngày 1/7, ông Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk (mới) cho đến nay.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030 có 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 21 người. 4 Phó bí thư gồm bà: Cao Thị Hòa An (Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực), ông Tạ Anh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy.

Sau sáp nhập, tỉnh Đăk Lăk rộng hơn 18.000 km2, xếp thứ 3 cả nước, dân số hơn 3,34 triệu người với hơn 101 đơn vị hành chính cấp xã.

Trần Hóa