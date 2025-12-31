Ông Medvedev: Tổng thống Ukraine sẽ phải 'ẩn náu suốt đời'

Ông Medvedev tuyên bố Tổng thống Ukraine sẽ phải "ẩn náu suốt quãng đời còn lại", sau khi Kiev bị cáo buộc tập kích UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 30/12 cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "đang tìm cách phá hoại tiến trình giải quyết xung đột", sau khi Moskva cáo buộc Kiev tập kích bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod một ngày trước đó.

"Ông ta muốn chiến tranh. Giờ thì ông ta sẽ phải ẩn náu suốt quãng đời vô nghĩa còn lại của mình", ông Medvedev cho hay, đề cập đến Tổng thống Zelensky.

Trong các bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Medvedev thậm chí dường như ám chỉ rằng Tổng thống Ukraine nên được "trưng bày" ở St. Petersburg sau khi bị "loại bỏ".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một sự kiện gần Moskva hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 29/12 cáo buộc Ukraine đã sử dụng 91 máy bay không người lái để tấn công dinh thự của Tổng thống Putin ở Novgorod. Tất cả máy bay đều bị hệ thống phòng không Nga phá hủy và không gây thương vong hay thiệt hại.

Theo ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, vụ tấn công diễn ra "ngay sau" cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Mỹ - Ukraine ở Florida hôm 28/12.

Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công dinh thự của lãnh đạo Nga. Ông Zelensky cho biết các đồng minh của Kiev có khả năng xác minh rằng cáo buộc này sai sự thật.

"Nhóm đàm phán của chúng tôi đã liên lạc với phía Mỹ, họ đã xem xét chi tiết và chúng tôi hiểu rằng thông tin này là bịa đặt. Và tất nhiên, các đối tác của chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm chứng nhờ khả năng kỹ thuật của họ", ông nói với phóng viên.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ tấn công. Lãnh đạo Mỹ, Nga cũng trao đổi về sự việc trong cuộc điện đàm hôm 29/12 và Tổng thống Mỹ "tỏ ra ngạc nhiên, tức giận".

"Tổng thống Putin đã gọi cho tôi vào sáng sớm về việc này. Việc đó không tốt chút nào", ông Trump nói với phóng viên tại Mar-a-Lago hôm 29/12. "Tấn công người khác vì họ tấn công mình là một chuyện, tấn công vào nhà riêng của người ta lại là chuyện khác. Đây không phải thời điểm thích hợp để làm bất cứ việc nào trong số đó. Tôi rất tức giận".

Khi được hỏi liệu có bằng chứng nào cho thấy dinh thự của ông Putin thực sự bị tập kích hay không, ông Trump nói rằng cũng có khả năng điều đó không xảy ra. "Nhưng Tổng thống Putin nói với tôi rằng vụ tấn công đã xảy ra", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 30/12 đăng trên X rằng Nga vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng nào cho cáo buộc của họ. Tổng thống Zelensky gọi cáo buộc là thông tin "dối trá" để tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tập kích nhằm phá hoại tiến trình đàm phán và lập trường đối thoại của Moskva sẽ trở nên cứng rắn hơn sau sự việc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả và đã lựa chọn mục tiêu ở Ukraine. Nga không tiết lộ các mục tiêu sẽ bị tấn công là gì.

Huyền Lê (Theo TASS, AFP, ABC News)