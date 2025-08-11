Ông Medvedev chỉ trích châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Quan chức Nga nói giới lãnh đạo châu Âu đang phá hoại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, khi EU thúc đẩy Washington mời Tổng thống Zelensky đến sự kiện.

"Những người châu Âu ngốc nghếch đang cố gắng cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội ngày 10/8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày lên tiếng chỉ trích quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) là "độc hại".

Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga kiêm đặc phái viên của Tổng thống Putin, cũng đưa ra phát biểu tương tự. "Một số quốc gia muốn duy trì xung đột sẽ tìm mọi cách, trong đó có khiêu khích và tung tin sai lệch, để phá hoại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông cho hay.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Dubna, Nga, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga và Mỹ cuối tuần trước xác nhận Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump gặp nhau tại bang Alaska vào ngày 15/8 với trọng tâm thảo luận là hòa bình ở Ukraine. Trong thông báo về cuộc gặp, ông Trump nói "sẽ có sự trao đổi lãnh thổ" mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine, song không nêu chi tiết.

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu cùng Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/8 ra tuyên bố chung bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực của ông Trump, song kêu gọi phải gây sức ép với Nga và bảo vệ lợi ích của Ukraine. Họ cũng tăng áp lực lên Tổng thống Trump với mục tiêu giúp lãnh đạo Ukraine tham gia cuộc gặp thượng đỉnh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo "không chấp nhận Nga và Mỹ thảo luận hay quyết định vấn đề lãnh thổ trên đầu người châu Âu và Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/8 tuyên bố "xung đột phải kết thúc một cách công bằng và tôi biết ơn tất cả những người đã sát cánh cùng Ukraine". Ông cũng khẳng định mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nhóm họp trực tuyến hôm nay với sự tham gia của người đồng cấp Ukraine.

Thùy Lâm (Theo Reuters, TASS, Guardian)