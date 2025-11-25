Ông Macron: Kế hoạch hòa bình Ukraine cần được cải thiện

Ông Macron cho rằng kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Trump đang đi đúng hướng, nhưng cần cải thiện để được Kiev và châu Âu chấp thuận.

"Đây là sáng kiến đi đúng hướng để đạt được hòa bình. Tuy nhiên, có những điểm trong kế hoạch đó cần được thảo luận, đàm phán và cải thiện. Chúng ta muốn hòa bình, nhưng không phải nền hòa bình theo kiểu đầu hàng", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay cho hay, đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm mà Mỹ vừa đề xuất.

Dự thảo về kế hoạch được Mỹ chuyển cho Ukraine ngày 20/11, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ vùng Donbass, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Theo ông Macron, chỉ người Ukraine mới có thể quyết định có sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ hay không.

"Những điểm được đưa ra giúp chúng ta hình dung điều kiện mà phía Nga có thể chấp nhận. Nhưng liệu đó có phải điều khoản mà Ukraine và châu Âu cũng phải chấp nhận hay không? Câu trả lời là không", Tổng thống Pháp nói thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm quốc đảo Mauritius ngày 20/11. Ảnh: AFP

Ông cho biết tái thiết quân đội là cách tự vệ đầu tiên của Ukraine trong trường hợp ký thỏa thuận hòa bình với Nga, và điều này không thể bị giới hạn. Tổng thống Pháp nói thêm chỉ châu Âu mới có quyền quyết định nên làm gì với số tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đến Washington để giúp đàm phán một thỏa thuận tốt hơn hay không, Tổng thống Macron nói hiện ông không có kế hoạch nào như vậy.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu ngày 23/11 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, để thảo luận về phiên bản "cập nhật" của kế hoạch và tuyên bố đã có bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, nội dung dự thảo mới chưa được công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "những điểm đúng" đã được đưa vào kế hoạch, trong khi các vấn đề nhạy cảm sẽ được thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga mô tả dự thảo ban đầu của Mỹ có thể là nền tảng cho thỏa thuận hòa bình và bác bỏ phiên bản châu Âu tham gia sửa đổi.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)