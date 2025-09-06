Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Văn Quảng ra Hà Nội làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Chiều 6/9, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết 49 tuổi, quê xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư Công nghệ Silicat.

Ông từng làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội sinh viên TP Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Hải Châu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2021, ông là Phó bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và từ ngày 1/7 là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mới).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nói chuyện với các kỹ sư phần mềm, khi đến thăm Công viên phần mềm số 2, ngày 28/7/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Cũng tại hội nghị trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Ban Bí thư điều động ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Ấn 55 tuổi, quê xã Thanh Long, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An; trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - Ngân hàng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Ấn từng giữ nhiều chức vụ, như: Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Phó chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Tháng 12/2024, Ban Bí thư điều động, phân công ông Ân giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12/2024, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Đông