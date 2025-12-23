'Ông lớn' nội thất Hàn Quốc đầu tư tỷ USD vào Việt Nam

Fursys coi Việt Nam là trụ sở thứ hai bên cạnh Hàn Quốc, đầu tư hàng chục nghìn tỷ nâng cấp nhà máy tích hợp trung tâm R&D, phân phối nội thất ra toàn cầu.

Cuối tháng 11, Fursys mở showroom đầu tiên tại TP HCM. Không gian trưng bày được thiết kế như một khu vực làm việc, giới thiệu các dòng sản phẩm bàn ghế công thái học, module nội thất văn phòng, sofa... Trao đổi với VnExpress, ông Kim Il Hwan, Tổng giám đốc Fursys Việt Nam cho biết showroom là bước đi chiến lược, mở đầu cho kế hoạch phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam, đồng thời là nơi để khách hàng trải nghiệm trực tiếp các giải pháp nội thất trước khi đưa vào vận hành.

Ông Kim Il Hwan, Tổng giám đốc Fursys Việt Nam giới thiệu về các sản phẩm. Ảnh: Fursys

Việt Nam cũng được Fursys định vị là thị trường trọng điểm ngoài Hàn Quốc - nơi đơn vị đã kinh doanh hơn 40 năm, hiện chiếm 67% thị phần nội thất văn phòng. Lãnh đạo đơn vị cho rằng các yếu tố như tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ mở rộng của khối doanh nghiệp FDI và yêu cầu nâng cấp môi trường làm việc đang tạo ra một chu kỳ phát triển mới của ngành nội thất văn phòng.

Các doanh nghiệp trẻ cần không gian làm việc hiện đại hơn để thu hút nhân sự, trong khi các tập đoàn đa quốc gia muốn đồng nhất chất lượng văn phòng giữa các thị trường. "Thời điểm này phù hợp để đưa mô hình giải pháp tổng thể, vốn phổ biến tại Hàn Quốc vào Việt Nam", ông Kim nói.

Theo Fursys, điểm khác biệt lớn nhất của thị trường Việt Nam nằm ở cấu trúc mua sắm. Tại Hàn Quốc hay Mỹ, doanh nghiệp thường chủ động lựa chọn thương hiệu nội thất, quan tâm đến công thái học, an toàn vật liệu và độ bền. Ở Việt Nam, phần lớn dự án văn phòng được quyết định bởi nhà thầu thiết kế - thi công. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng sản phẩm giá rẻ, vòng đời ngắn, thiếu tiêu chuẩn rõ ràng. Lãnh đạo Fursys xem đây là "vấn đề cấu trúc" mà họ muốn tham gia thay đổi bằng cách đưa sản phẩm công thái học, vật liệu an toàn và quy trình vận hành đồng bộ vào thị trường.

Các sản phẩm nội thất của Fursys. Ảnh: Fursys

Cùng với việc ra mắt showroom, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Giai đoạn 1 của nhà máy tại Nhơn Trạch, Đồng Nai đã vận hành với khoảng 450 nhân sự, năng lực sản xuất khoảng một triệu sofa, ghế, sản phẩm gỗ mỗi năm. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công tháng 12 với diện tích sàn 80.000 m2, nâng năng lực sản xuất lên hai triệu sản phẩm mỗi năm. Xa hơn, đơn vị sẽ khởi công giai đoạn ba của nhà máy vào năm 2028.

Khi hoàn thiện cả ba giai đoạn, nhà máy Fursys tại Việt Nam là nơi làm việc của 1.000 lao động và có mức độ tự động hóa cao. Đại diện đơn vị cho biết dây chuyền áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng tương tự nhà máy tại Hàn Quốc với các chứng nhận quốc tế như BIFMA, ISO 9001, ISO 14001 và tiêu chuẩn an toàn vật liệu E0. Các sản phẩm từ Việt Nam phân phối trong nước, và trên toàn cầu.

Doanh nghiệp cho biết mục tiêu lớn nhất của việc đặt nhà máy tại Việt Nam là vừa tối ưu chi phí, vừa xây dựng năng lực sản xuất khu vực. Fursys dự kiến xây dựng đội ngũ phát triển, thiết kế sản phẩm phù hợp thể trạng và thói quen làm việc của người Việt, đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu theo lộ trình bền vững. Một số dòng sản phẩm sẽ được nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm tại Việt Nam trước khi xuất khẩu, thay vì nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc.

Sản phẩm bàn và ghế công thái học. Ảnh: Fursys

Lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ tổ hợp sản xuất Việt Nam có thể đóng góp 20-30% tổng doanh thu toàn cầu trong 5 năm tới.

Dù mục tiêu cao, đại diện Fursys cho biết vẫn tiếp cận thị trường với góc độ thận trọng. Ông Lee Neung Ki - Quản lý Phát triển kinh doanh cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở cạnh tranh mà ở nhận thức thị trường. Thương hiệu chiếm tới 67% thị phần nội thất Hàn Quốc, là đối tác nội thất của nhiều sự kiện quốc tế như APEC hay G20, nhưng vẫn còn rất mới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết cần thời gian để thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng thực tế và mức độ nhận diện thương hiệu, đặc biệt trong phân khúc văn phòng cao cấp - nơi khách hàng ưu tiên tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi. Song song với mở showroom, Fursys đang phát triển đội ngũ tư vấn và hệ thống dịch vụ tại chỗ với cam kết bảo hành 10 năm, hỗ trợ trong 48 giờ đối với yêu cầu kỹ thuật.

Lãnh đạo Fursys khẳng định Việt Nam được lựa chọn không phải là thị trường thí điểm mà là nơi tập đoàn muốn đồng hành dài hạn. Doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng của một thị trường đang bước vào giai đoạn nâng cấp chất lượng, đồng thời phù hợp để hình thành trung tâm sản xuất cho khu vực châu Á.

"Chúng tôi kỳ vọng góp phần gia tăng lựa chọn nội thất văn phòng hiện đại cho doanh nghiệp trong nước, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho thị trường và nâng cao tiêu chuẩn của ngành trong dài hạn", lãnh đạo đơn vị nói.

Hoài Phương