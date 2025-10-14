Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM

Ông Lê Quốc Phong, 47 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Quang Dương, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố sáng 14/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất. Dự đại hội có 546 đại biểu đại diện hơn 366.000 đảng viên.

Tân Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM quê Hà Nội, là người trưởng thành từ hoạt động Đoàn khi lần lượt giữ chức Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 1/2016, ông Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ba tháng sau, ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Ngự

Đầu tháng 10/2020, ông Phong, khi đó 42 tuổi, được Bộ Chính trị điều động và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, thay người tiền nhiệm Lê Minh Hoan. Thời điểm đó, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ngày 1/7, khi tỉnh này sáp nhập với Tiền Giang thành Đồng Tháp mới, ông tiếp tục giữ vị trí này đến ngày 1/10.

5 năm làm Bí thư Đồng Tháp, ông Phong để lại dấu ấn là lãnh đạo trẻ, năng động, sâu sát với cơ sở và thúc đẩy nhiều chương trình khởi nghiệp. Đồng Tháp là tỉnh có số sản phẩm OCOP nhiều nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được duy trì ở mức cao.

Kinh tế tư nhân từng bước trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, có 7.670 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.637 doanh nghiệp (tăng 27,1%) so với giai đoạn 2015 - 2020. Hoạt động khởi nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển với nhiều hoạt động hỗ trợ, duy trì Diễn đàn Mekong Startup, được Chương trình khởi nghiệp quốc gia chứng nhận danh hiệu Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024...

Như vậy, thường trực Thành ủy TP HCM hiện có 7 người: Bí thư Trần Lưu Quang; 6 Phó bí thư là các ông: Lê Quốc Phong (thường trực), Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND thành phố), Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND thành phố), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố), Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Lê Tuyết