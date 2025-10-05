Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục làm Bí thư Quảng Trị

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, 51 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự được công bố sáng 5/10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bốn Phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐND), Trần Phong (Chủ tịch tỉnh), Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) và Trần Vũ Khiêm (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 62 người, Ban Thường vụ 17 người.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Phú Xuân

Ông Lê Ngọc Quang quê Thanh Hóa, cử nhân báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng là Phó ban, Trưởng ban Thời sự, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Cuối tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập ngày 1/7, ông được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất có 448 đại biểu, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, GRDP tăng 9-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng vào năm 2030. Quảng Trị định hướng phát triển kinh tế - xã hội xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với bốn trụ cột: Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có diện tích hơn 12.700 km2, dân số 1,8 triệu với 78 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2021-2025, GRDP bình quân tăng 6,8% mỗi năm; riêng năm 2025 dự kiến tăng 8%. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 79 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

Đắc Thành