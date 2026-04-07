Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

15h05 ngày 7/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Minh Hưng là Trưởng ban Tổ chức Trung ương thứ hai được bầu làm Thủ tướng, đồng thời là người đứng đầu Chính phủ thứ 10 kể từ năm 1945.

Người tiền nhiệm của ông là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hết nhiệm kỳ và nghỉ công tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng 56 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 12 đến 14; đại biểu Quốc hội hai khóa 15, 16.

Năm 1993, ông bắt đầu công tác tại Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phụ trách lĩnh vực Quỹ Tiền tệ quốc tế. Trong thời gian này, ông tham gia các khóa đào tạo về kinh tế thị trường, phân tích tài chính và hoàn thành bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản.

Trước khi được bổ nhiệm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước tháng 10/2011, ông đã trải qua nhiều vị trí như Phó phòng, Trưởng phòng phụ trách Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Giang Huy

Tháng 11/2014, ông được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; năm 2016 trở lại Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc ở tuổi 46 - là Thống đốc trẻ nhất và thành viên Chính phủ trẻ nhất nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, ông có 5 năm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trước khi được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ tháng 5/2024.

Trên cương vị Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông tham gia công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, trong đó có việc triển khai chủ trương tinh gọn hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong năm 2025.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14.

Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại Hải Phòng với tỷ lệ 99,87% phiếu bầu.

Vũ Tuân