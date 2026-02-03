Ông lão bắn chết nữ tài xế vì nhầm kẻ lừa đảo qua mạng

MỹWilliam Brock, 83 tuổi, phải ngồi tù đến cuối đời sau khi bắn chết tài xế Uber đến nhận bưu kiện vì nhầm tưởng người này đang cố tống tiền mình.

Ngày 2/2, William Brock bị tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 21 năm, sau khi bị kết tội giết người vào tháng trước.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, Brock bắn nữ tài xế Lo-Letha Toland-Hall sáu phát súng bên ngoài nhà ở South Charleston, bang Ohio, do nhầm tưởng nạn nhân có liên quan đến một âm mưu lừa đảo qua điện thoại.

William Brock trên tòa. Ảnh: Springfieldnewssun

Trước vụ xả súng, Brock nhận được điện thoại từ những kẻ lừa đảo yêu cầu rút 12.000 USD để bảo lãnh cho một người thân bị cảnh sát bắt. Khi Brock nhận ra chúng đang nói dối, kẻ gọi điện bắt đầu đe dọa, yêu cầu ông đưa tiền cho người đứng bên ngoài nhà. Người đó là Toland-Hall, cũng là nạn nhân của cùng một kẻ lừa đảo, theo các điều tra viên.

Toland-Hall, 61 tuổi, được gọi đến nhà Brock để nhận một bưu kiện và hoàn toàn không biết gì về cuộc gọi lừa đảo hay yêu cầu đòi tiền.

Khi Toland-Hall đến nhà, Brock cầm súng chĩa vào nữ tài xế, dọa bắn trong khi bà cố gắng giải thích rằng mình làm việc cho Uber và cầu xin ông đừng nổ súng. Cuối cùng, Toland-Hall bị bắn sáu phát và tử vong trong bệnh viện.

Camera trên xe Uber ghi lại hình ảnh William Brock chĩa súng vào tài xế Lo-Letha Toland-Hall trước nhà ở Ohio. Ảnh: Clark County Sheriff's Office

Trước tòa, luật sư của Brock cho biết vụ nổ súng là để tự vệ do bị kẻ lừa đảo đe dọa. Brock cũng làm chứng rằng cảm thấy bị đe dọa khi tài xế đến nhà mình. Tuy nhiên, công tố viên cho biết Toland-Hall không mang vũ khí và không gây ra mối đe dọa nào khi Brock nổ súng.

Brock bị kết tội giết người, nhưng những kẻ lừa đảo vẫn chưa bị bắt.

Công tố viên Daniel Driscoll phát biểu sau phán quyết: "Hai gia đình đều mất người thân vì vụ việc này, không ai là người thắng cuộc ở đây. Điều thực sự đáng buồn là những kẻ lừa đảo đã gây ra tất cả vẫn chưa bị trừng trị".

Tuệ Anh (theo People, AP, Times)