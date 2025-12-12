Ông Kim nói quân đội Triều Tiên 'bách chiến bách thắng' khi tham chiến ở Nga

Lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi quân đội đã chiến đấu xuất sắc và thể hiện uy tín đất nước trong các chiến dịch nước ngoài năm 2025.

Tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 11/12, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định đợt triển khai lực lượng đến tỉnh Kursk tương trợ Nga đã chứng tỏ uy tín quốc tế của quân đội lẫn đất nước.

Ông nhấn mạnh hoạt động quân sự tại nước ngoài trong năm 2025 đã chứng tỏ vị thế "quân đội bách chiến bách thắng và là người bảo vệ chân chính của công lý quốc tế", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 9-11/12, nhằm tổng kết những kết quả thực thi chính sách năm 2025 và chuẩn bị cho đại hội vào đầu năm tới. Đường lối hiện đại hóa và tăng cường năng lực quốc phòng tiếp tục được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu biến động.

Lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì phiên họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/12. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên phê phán một bộ phận quan chức có "quan điểm tư tưởng sai lệch" và thái độ làm việc thụ động, thiếu trách nhiệm, yêu cầu khắc phục những thiếu sót và hành vi tiêu cực trong bộ máy.

Ông Kim đánh giá cao những thành tựu chung của đất nước trong năm qua, nhấn mạnh Triều Tiên đã đạt "tăng tốc đà phát triển và nhân đôi mức tự lực tự cường". Ông cho rằng kế hoạch phát triển 5 năm đã tạo bước đột phá quan trọng, mở đường cho đất nước bước giai đoạn phát triển toàn diện.

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên". Hồi tháng 5, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".

Thanh Danh (Theo Reuters, Yonhap, AFP)