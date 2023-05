Ông Hun Sen mong người dân thông cảm vì 'cháy vé' SEA Games

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người Campuchia thông cảm nếu họ không có vé theo dõi các trận tranh tài tại SEA Games 32 do "cơ sở vật chất hạn chế".

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong thông điệp tối 3/5 cho biết sân vận động Olympic và sân vận động Techo Heritage của nước này có số chỗ ngồi hạn chế, song nhu cầu của người dân xem các sự kiện quan trọng, như lễ khai mạc, bế mạc SEA Games hay các trận đấu bóng đá, là rất cao.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn. Sân của chúng ta nhỏ, chỗ ngồi hạn chế nhưng quá nhiều người muốn vào xem. Vì vậy, chúng tôi không thể làm hài lòng tất cả", Thủ tướng Hun Sen nói.

Ông thêm rằng có những khó khăn mà chính phủ Campuchia không thể giải quyết được, khiến một số người hâm mộ không vui. Thủ tướng Campuchia đề nghị người dân ngừng công kích ban tổ chức SEA Games 32 vì điều đó sẽ làm tổn thương những cá nhân đang nỗ lực tổ chức sự kiện vì danh dự quốc gia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hun Sen cuối tháng trước kêu gọi khán giả Campuchia cư xử đúng mực, không xúc phạm đội khách khi cổ vũ trong các trận thi đấu SEA Games 32.

SEA Games 32 diễn ra ngày 5-17/5 tại Campuchia. Hầu hết các môn được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh. Một số nội dung, trong đó có bóng đá nam, bắt đầu thi đấu từ hôm 29/4.

Campuchia tuyên bố miễn phí vé vào cửa cho khán giả tới xem các trận đấu. Tuy nhiên, tình trạng "cháy vé" đã xảy ra từ những ngày đầu tiên, khiến nhiều người phải xếp hàng chờ đợi rất lâu mà không nhận được vé.

Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai SEA Games, sau nhiều lần từ chối vì cơ sở vật chất hạn chế. Campuchia đã huy động gần 24.000 nhân viên an ninh từ nhiều đơn vị quân đội và cảnh sát để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại SEA Games 32.

Thanh Tâm (Theo Khmer Times)