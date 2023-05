Ông Hun Sen cam kết không có tắc đường trong SEA Games

Thủ tướng Campuchia khẳng định sẽ không để xảy ra ùn tắc giao thông, giúp các vận động viên thi đấu đúng giờ trong SEA Games 32.

"Không cần lo ngại về tắc đường. Điều đó sẽ không xảy ra. Campuchia đã sẵn sàng đưa đón các đoàn thể thao", Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại cuộc gặp giới chức và vận động viên Campuchia tại thủ đô Phnom Penh hôm 1/5.

Ông Hun Sen đưa ra phát biểu sau khi truyền thông Malaysia nêu lo ngại nguy cơ tắc đường trong thời gian SEA Games 32 diễn ra.

Thủ tướng Campuchia cho biết các đoàn có xe hộ tống và nước này sẽ không để xảy ra ùn tắc giao thông. "Người dân Pnom Penh rất nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Đừng lo lắng khi đến Campuchia. Tôi xin đảm bảo về an ninh và giờ giấc của giải", Thủ tướng Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU - ASEAN ở Brussels, Bỉ tháng 12/2022. Ảnh: AFP

SEA Games 32 diễn ra ngày 5-17/5 tại Campuchia. Hầu hết các môn được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh. Một số nội dung, trong đó có bóng đá nam, bắt đầu thi đấu từ hôm 29/4. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai SEA Games, sau nhiều lần từ chối vì cơ sở vật chất hạn chế.

Chính quyền thủ đô Phnom Penh cho biết lưu lượng giao thông trong thời gian tổ chức SEA Games sẽ rất lớn.

Lưu lượng giao thông tại một tuyến đường ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 2/5. Ảnh: Khmer Times

Tại Phnom Penh, xe tải lớn bị cấm di chuyển trên một số tuyến quốc lộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thao dự giải lưu thông. Giới chức thủ đô cũng phong tỏa tạm thời hoặc đình chỉ giao thông trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và bế mạc tại SVĐ Quốc gia Morodok Techo.

Campuchia cũng huy động gần 24.000 nhân viên an ninh từ nhiều đơn vị quân đội và cảnh sát để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại SEA Games 32.

Đức Trung (Theo Khmer Times)