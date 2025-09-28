Ông Hoàng Quốc Khánh tái cử Bí thư tỉnh Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 vơi số phiếu tán thành tuyệt đối.

Chiều 28/9, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 bầu ông Khánh tái cử Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, hội nghị bầu ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Chá A Của, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa mới gồm 13 thành viên, bà Lường Thị Vân Anh làm Chủ nhiệm.

Ông Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Cổng thông tin Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh 56 tuổi, quê huyện Yên Châu, Sơn La, từng 15 năm học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. Sự nghiệp của ông sau đó gắn liền với Sơn La, từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện Phù Yên.

Năm 2014, ông giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, sau đó làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ tháng 6/2019, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La từ tháng 8/2024.

Tỉnh Sơn La rộng 1,4 triệu ha, dân số 1,3 triệu, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có đường biên giới chung với Lào dài 250 km; có cửa khẩu quốc gia Chiềng Khương, Lóng Sập.

Vũ Tuân