Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Lạng Sơn

Bộ Chính trị ngày 15/10 điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Hoàng Quốc Khánh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và tham gia Đảng ủy Quân khu 1. Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trao quyết định, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng ông Hoàng Quốc Khánh, bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Lạng Sơn với năng lực và kinh nghiệm công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông đề nghị Đảng bộ tỉnh sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18; kiện toàn đội ngũ cán bộ sau đại hội, bảo đảm dân chủ, khách quan, tạo đồng thuận và phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu Lạng Sơn tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất.

Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Quốc Khánh cho biết sẽ nỗ lực thích ứng nhanh với công việc mới, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Ông Hoàng Quốc Khánh 56 tuổi, quê huyện Yên Châu, Sơn La, có 15 năm học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sơn La như Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Phù Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ năm 2019, ông là Chủ tịch UBND tỉnh và từ tháng 8/2024 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Sơn Hà